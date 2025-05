45.000 Euro suchen neues Zuhause: Hilfe für Kinder und Jugendliche

Hamburg - Große Geste für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg : Sechs Einrichtungen wurden im Rahmen des Förderprojekts "Zweites Zuhause" mit insgesamt 300.000 Euro ausgezeichnet. Ein siebtes Projekt wird noch gesucht.

Die beiden Frauen hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Einrichtungen in verschiedenen Hamburger Stadtteilen besucht, um sich persönlich ein Bild von möglichen Förderprojekten zu machen.

Durch das Förderprojekt sollen sichere Rückzugsorte geschaffen und weiter unterstützt werden, in denen Kinder und Jugendliche aus oft schwierigen Verhältnissen warme Mahlzeiten, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote finden.

Von link nach rechts: Dorit Otto, Julia Wöhlke mit Franziksa Bauchspieß und Hanna Chilian sowie Younes vom Bauspielplatz Tweeltenmoor. Das erlebnispädagogische Angebot für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren durfte sich ebenfalls über eine Förderung freuen. © Stephan Wallocha

Die Auszeichnungen wurden am Dienstag von Wöhlke und Otto in Anwesenheit von Ksenija Bekeris (47, SPD), Hamburgs Senatorin für Schule und Berufsbildung, auf dem Bauspielplatz Tweeltenmoor in Langenhorn übergeben.

"Mit ihrer Arbeit leisten die geförderten Einrichtungen einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Stadt. Sie schaffen Schutzräume, fördern Teilhabe und unterstützen junge Menschen ganz konkret in ihrem Lebensraum", so Senatorin Bekeris.

Diese sechs Einrichtungen wurden bis jetzt ausgezeichnet:

Verein Lenzsiedlung (Eimsbüttel)

Clippo Lohbrügge (IN VIA Hamburg e.V.)

Bauspielplatz Tweeltenmoor (Isuf e.V., Langenhorn)

Mädchentreff Ottensen und Lurup (Kinderschutzbund, Altona)

Mädchentreff Kirchdorf-Süd (Dolle Deerns e.V., Wilhelmsburg)

Kennedy Zentrum (Harburg)

Das Förderprojekt hat jedoch noch finanzielle Kapazitäten, ein weiteres Projekt mit insgesamt 45.000 Euro zu unterstützen. "Ein siebtes Projekt wird noch gesucht", so eine Sprecherin. Hamburger Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen ebenfalls ein "Zweites Zuhause" bieten, können sich jetzt noch per Mail bewerben.