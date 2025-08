CSD-Demo sorgt für gewaltige Müllberge: Teilnehmer feiern "Team Orange"

Hamburg - Nach dem Feiern ist vor der Arbeit! Rund 260.000 Menschen gingen bei der CSD-Demo in Hamburg für queere Rechte auf die Straße. Sie hinterließen reichlich Müll.

24 Tonnen Müll sammelte die Stadtreinigung nach der CSD-Demo am Samstag. © Stadtreinigung Hamburg

Die Stadt feierte am Samstag einen Rekord. Es war die größte CSD-Demo in der Geschichte Hamburgs. Sie bildete das furiose Finale der seit dem 26. Juli laufenden Pride Week in der Hansestadt.

Auf die Regenbogenfarben folgte Orange. "Team Orange", um genau zu sein. Ein 60-köpfiges Einsatzteam der Stadtreinigung bildete das Schlusslicht des Demonstrationszuges und stellte die Sauberkeit zwischen Lübecker Straße und Lombardsbrücke wieder her.

Bis in den frühen Abend sammelten sechs Großkehrmaschinen, sieben Kleinkehrmaschinen, zwei Presswagen, sechs Klein-Laster und die fleißigen Mitglieder von "Team Orange" insgesamt 24 Tonnen Müll.

Erstaunlicherweise war die Menge damit trotz Rekord-Teilnehmerzahl deutlich geringer als im Vorjahr, als die Stadtreinigung mit 32 Tonnen abzog.