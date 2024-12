An diesen Orten herrscht Böllerverbot an Silvester in Hamburg

Hamburg - Der Jahreswechsel darf in Hamburg nicht überall mit Böllern und Raketen gefeiert werden. Die Polizei hat wieder ein Feuerwerksverbot erlassen.

Am Jungfernstieg kontrollierte die Polizei bereits in den Vorjahren das Böllerverbot. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Betroffen davon sind der Bereich rund um die Binnenalster und auf dem Rathausvorplatz. Die Verbotszone erstreckt sich über die Straßen Jungfernstieg, Neuer Jungfernstieg, Lombardsbrücke, Ballindamm und Reesendamm sowie den Rathausmarkt.

Wie die Polizei mitteilte, sind dort in der Zeit zwischen Dienstag, dem 31. Dezember 2024, 18 Uhr und Mittwoch, dem 1. Januar 2025, 1 Uhr Feuerwerkskörper der Kategorien F2, F3 und F4 komplett verboten. Sie dürfen weder angezündet und abgebrannt noch mitgeführt werden.

Von dem Verbot ist nur das sogenannte Kleinstfeuerwerk ausgelassen. Knallerbsen und Wunderkerzen dürfen also verwendet werden.

Als Grund für die Feuerwerksverbotszone nennt die Polizei, dass es in dem Bereich in der Vergangenheit an Silvester immer wieder zu gefährlichen und bedrohlichen Situationen durch unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern kam.

Teilweise sollen Besucher und Einsatzkräfte gezielt mit Böllern beworfen worden sein. Es habe zahlreiche Verletzte - darunter auch Kinder - gegeben.