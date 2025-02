05.02.2025 19:58 Ansturm vor Hamburger Buchladen: Was hat Angela Merkel damit zu tun?

Rund 200 Menschen standen am Nachmittag an, um in der Traditionsbuchhandlung Felix Jud ein oder mehrere Exemplare des Buches zu ergattern.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Angela Merkel (70) hat bei einer Signierstunde in ihrer Geburtsstadt Hamburg einen Kundenansturm ausgelöst. 200 Menschen standen vor dem Buchladen Schlange. Für Widmungen hatte Angela Merkel (70) entsprechend keine Zeit. © Marcus Brandt/dpa Rund 200 Menschen standen am Nachmittag an, um in der Traditionsbuchhandlung Felix Jud ein oder mehrere Exemplare des Buches "Freiheit" von der früheren Bundeskanzlerin signieren zu lassen. Eine 72-Jährige aus Hannover, die gleich zwei Exemplare von Merkels Erinnerungen gekauft hatte, berichtete, diese habe nur ihren Namen hineingeschrieben - ohne weitere Worte. Die Ex-Kanzlerin habe freundlich um Verständnis gebeten, dass sie keine Zeit für Widmungen habe. Merkel war im blauen Blazer aus einer dunklen Limousine vor der Buchhandlung gestiegen und an den wartenden Journalisten vorbeigegangen, ohne ein Wort zu sagen. Im Laden waren Pressevertreter nicht zugelassen. Am Abend wollte Merkel im Deutschen Schauspielhaus aus ihrem Buch lesen. Einer der Kunden, der ebenfalls mit zwei Exemplaren vor dem Laden anstand, fand anerkennende Worte für die ehemalige Kanzlerin: "Frau Merkel war gut darin, aus Konflikten die Energie rauszunehmen und für eine Versachlichung zu sorgen", sagte der 60-Jährige, der nach eigenen Angaben Grünen-Mitglied ist. Ein Exemplar werde er seinem Vater schenken, der zwar kein Merkel-Fan sei, aber gerne Biografien lese. Eine 34-jährige Anwältin meinte: "Als Kanzlerin war sie eine gute Krisenmanagerin, aber es gab auch viel Stillstand. Ich wünsche mir mehr Aufbruch." 12.000 Exemplare von Merkel-Buch pro Woche verkauft Angela Merkel trifft zur Signierstunde ein. © Marcus Brandt/dpa Der Geschäftsführer der Buchhandlung, Robert Eberhardt, berichtete, seit Weihnachten verkauften sich die Merkel-Memoiren sehr gut. Zuvor hatte bereits der Verlag Kiepenheuer & Witsch von großen Erfolgen berichtet. "Wir verkaufen jetzt noch rund 12.000 Exemplare pro Woche, was sensationell ist", sagte Verlegerin Kerstin Gleba "faz.net".

In "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" blickt die 70 Jahre alte Altkanzlerin auf 736 Seiten zurück auf ihr Leben. Co-Autorin ist ihre langjährige Vertraute Beate Baumann (61). Merkel hatte das Buch erstmals Ende November vergangenen Jahres in einem Gespräch mit der Journalistin Anne Will (58) in Berlin vorgestellt.

