Auffällig nervös: Polizei erwischt Gesuchte mit Springmesser und Betäubungsmitteln

Hamburg - Eine 32-jährige Frau verhielt sich am Montagnachmittag am Bahnhof Berliner Tor auffällig nervös und lief damit direkt in die Arme einer Polizeistreife. Was zunächst wie eine harmlose Kontrolle wirkte, entpuppte sich schnell als handfester Kriminalfall: Haftbefehl, Drogenfund und ein als Feuerzeug getarntes Springmesser.