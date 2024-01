Bauernproteste: Polizei rechnet mit Verkehrschaos in ganz Hamburg

Bis zu 300 Traktoren aus Schleswig-Holstein wurden bereits angemeldet. © Oliver Berg/dpa

Jeweils 250 bis 300 Traktoren sollen nach den Plänen der Anmelder am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr aus Schleswig-Holstein kommend in Langenhorn, Rahlstedt und Bergedorf die Landesgrenze passieren und zu einer Abschlusskundgebung in der Hamburger Innenstadt fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Im Süden würden fünf Trecker-Kolonnen mit jeweils mindestens 25 Fahrzeugen ab etwa 6 Uhr aus dem Bereich Seevetal erwartet.

Da die Versammlungsbehörde fortwährend weitere Anmeldungen erhalte, müsse im gesamten Stadtgebiet sowie auf Ausweichstrecken mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden, hieß es. "Insofern bittet die Polizei, soweit möglich, auf öffentliche schienengebundene Verkehrsmittel auszuweichen."

Zwar hatte die Bundesregierung am Donnerstag die geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaft zurückgenommen und angekündigt, die ebenfalls geplante Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel zu strecken und in mehreren Schritten vollziehen zu wollen.