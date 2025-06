Die Jacht, die unter der Flagge der Marshall-Inseln fährt, wurde 2010 vom russischen Milliardär Roman Abramowitsch (58) in Auftrag gegeben und in Bremerhaven gebaut. Im Jahr 2014 verkaufte er sie an den aserbaidschanischen Geschäftsmann Farkhad Akhmedov (69), der laut EU als "ein führender Geschäftsmann und in Bereichen der Wirtschaft tätig [ist], die der Regierung der Russischen Föderation als wichtige Einnahmequelle dienen".

In See stach der Oligarch mit der "Luna" zwar nie. Im Rahmen von Scheidungsstreitigkeiten drohte ihm aber der Verlust an seine Ex-Frau, dies konnte Akhmedov jedoch abwenden.

Nun gibt er die "Luna" freiwillig ab. Wie viel Geld ihm von den 270 Millionen Euro übrig bleiben, bleibt abzuwarten.