CDU fordert: Waschbären sollen kastriert werden

Hamburg - Zur Bekämpfung von Waschbären schlägt die Hamburger CDU -Fraktion eine Kastration der Tiere vor.

Die Hamburger CDU fürchtet eine tierische Invasion von Waschbären in der Hansestadt. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Zwar unterliege der Waschbär seit 1993 in Hamburg dem Jagdrecht, eine Bejagung sei aber in Stadtgebieten kaum möglich und stoße nur auf eine geringe Akzeptanz in der Bevölkerung, argumentiert die Bürgerschaftsfraktion in einem Antrag.

Dabei bringe eine unkontrollierte Vermehrung Probleme mit sich: Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Raubtiere richteten Schäden an Gebäuden an, plünderten Vogelbrutplätze und übertrügen Parasiten.

Der Senat solle darum die rechtliche Grundlage für ein Pilotprojekt zur Kastration prüfen.

In Hessen war im August ein ähnliches Projekt nach kurzer Zeit wieder gestoppt worden. Ein Team aus rund 30 Ehrenamtlichen und zehn Tierärzten hatte Waschbären im Stadtgebiet von Kassel gefangen und sterilisiert.

Anschließend wurden die Tiere wieder in die Freiheit entlassen. So sollte die Population zunächst stabil gehalten und später sogar reduziert werden.

Der hessische Landesjagdverband monierte, dass chirurgische Eingriffe an Wildtieren ohne Genehmigung nicht vorgenommen werden dürften.

Darüber hinaus basiere das Projekt auf Annahmen, die wissenschaftlich eindeutig widerlegt seien.