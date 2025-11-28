Nach Wasserrohrbruch: Unterricht an Grundschule geht weiter

Hamburg - Einen Tag nach dem Wasserrohrbruch in Hamburg-Farmsen-Berne ist die zeitweise lahmgelegte Grundschule nun wieder geöffnet.

Die Grundschule sowie mehrere Haushalte waren am Donnerstag ohne Wasserversorgung. © Bodo Marks/dpa

"Das Wasser läuft wieder, und alle können wieder zur Toilette gehen, sich die Hände waschen und Wasser trinken", sagte die Sekretärin der Grundschule Surenland der Deutschen Presse-Agentur. Alle Kinder können demnach wieder zum Unterricht kommen.

Das Rohr war am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr geplatzt und hatte auch die Straße Bramfelder Weg teilweise überschwemmt.

Die Straßen waren bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt laut einem Feuerwehrsprecher deshalb teils spiegelglatt.

Auch einige Haushalte waren wie die Schule zunächst ohne fließendes Wasser, dafür waren Wasserwagen in der Straße bereitgestellt worden.