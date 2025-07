Besorgniserregend? Hier liegt die durchschnittliche Abiturnote in Hamburg

9274 Schülerinnen und Schüler in Hamburg haben dieses Jahr erfolgreich ihr Abitur abgelegt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

9274 Abiturientinnen und Abiturienten kamen nach vorläufigen Zahlen auf einen Notenschnitt von 2,35, wie die Schulbehörde mitteilte. Schulsenatorin Ksenija Bekeris (47, SPD) gratulierte allen Schulabgängern "ganz herzlich zu ihrem erfolgreichen Schulabschluss".

Vergangenes Jahr lag die Durchschnittsnote bei 2,36. Während der Abiturjahre mit Corona-Erleichterungen lag die Durchschnittsnote zwischen 2,27 und 2,31 minimal besser, im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 bei 2,42.

Die durchschnittlichen Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen waren der Behörde zufolge in den Kernfächern Deutsch (3,14) und Englisch (2,72) dieses Mal etwas schwächer als im Vorjahr.

2024 wurde demnach in Deutsch die durchschnittliche Note 2,99 und in Englisch die Note 2,71 erreicht. In Mathematik seien die Ergebnisse hingegen gleichgeblieben (2,93) und in Französisch (1,91) sogar etwas besser geworden (2024: 2,01).

Birgit Stöver (55), bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, bezeichnete die Ergebnisse in den Fächern Deutsch und Mathematik als "besorgniserregend" und als "deutliches Warnsignal". Sie kritisierte: "Rot-Grün schafft es seit über zehn Jahren nicht, die Vermittlung der Kernkompetenzen sicherzustellen".

Der Senat müsse endlich sicherstellen, dass Lesen, Schreiben und Rechnen als Basisbildung nach dem Abschluss der Grundschule sitzen. "Dort entstandene Lücken werden in den weiterführenden Schulen nur noch erkennbar schwer zu schließen sein, wie gerade die Durchschnittsnote im Fach Deutsch deutlich zeigt", erklärte sie.