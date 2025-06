"Der Song hat unser Leben verändert": Megahit feiert Jubiläum und wird zum Musical-Highlight

40 Jahre "The Power of Love" – Der Welthit von Huey Lewis and the News wird zum Musical-Highlight in Hamburg.

Von Jana Steger

Hamburg - Vor knapp 40 Jahren schlug die erste große Stunde von "The Power of Love". Der Song von Huey Lewis and the News schoss in die Charts, lief in Dauerschleife im Radio und wurde mit dem Kinohit "Zurück in die Zukunft" zum unsterblichen Pop-Klassiker.

Huey Lewis war auch bereits beim Cast von "Back to the Future - The Musical" in London zu Besuch. Ab Frühjahr 2026 kommt das Musical nach Hamburg. (Archivfoto) © Piers Allardyce/Stage Entertainment Veröffentlicht wurde der Kultsong am 17. Juni 1985. Jetzt, vier Jahrzehnte später, bekommt der Megahit zum runden Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: Ab Frühjahr 2026 hebt Hamburg ab in die Vergangenheit – mit "Zurück in die Zukunft – Das Musical". Kaum ein Song steht so sehr für das Lebensgefühl der 80er wie dieser. Doch fast wäre das Kult-Duo aus Film und Song nie zustande gekommen. Musiker Lewis erinnert sich mit einem Schmunzeln, als die Anfrage kam, den Song für den Film zu schreiben: "Ich sagte ihnen, dass ich mich geschmeichelt fühle, aber nicht genau wisse, wie man Songs für einen Film schreibt, und keine Lust habe, einen Song mit dem Titel 'Back to the Future' zu komponieren", heißt es in einer Mitteilung von Stage Entertainment. Hamburg Lokal Ab Donnerstag: Mehrere Tage Warnstreik am Hamburger Flughafen Doch Steven Spielberg, Robert Zemeckis und das Produktionsteam hatten andere Pläne und leisteten Überzeugungsarbeit. Die Hauptfigur aus dem Film sei nämlich ein großer Fan von Huey Lewis and the News gewesen. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen entwickelte Lewis daraufhin einen Song, der Musikgeschichte schreiben sollte. Der Rest ist Pop-Legende.

"Zurück in die Zukunft – Das Musical" mit Kultsong ab 2026 auch in Hamburg