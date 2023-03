Die Sommerzeit hat begonnen: So reagieren Tiere im Zoo auf die Zeitumstellung

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag war es so weit. Die Uhren wurden eine Stunde nach vorne gedreht. Die Sommerzeit hat begonnen. Der ein oder andere Mensch mag am Morgen entsprechend schwer aus dem Bett gekommen sein. Aber wie reagieren Tiere im Zoo auf die alljährliche Zeitumstellung?

"Sie wissen nicht, dass es eine Umstellung gibt und haben sich innerhalb weniger Tage an die veränderten Fütterungszeiten gewöhnt", erklärte der Tierpark in einem Posting.

So eine sensible Angelegenheit, wie man es sich vielleicht vorstellen mag, ist die Zeitumstellung für die Zootiere allerdings nicht.

Vor allem in Deutschland ist die Zeitumstellung unbeliebt. Nach einer Umfrage der EU-Kommission im Jahr 2018 schlug die Kommission vor, die Umstellung in der EU abzuschaffen. Umgesetzt worden ist das nicht - wie wir alle wissen.

Warum? Es fehle die Zustimmung der 27 EU-Länder, heißt es auf tagesschau.de. "Aber diesbezüglich herrscht seit Jahren Stillstand."

Zudem gebe es im Kreis der EU-Staaten keine einheitliche Position, welche Zeit künftig gelten soll. "Es besteht die Sorge, dass die Auswirkungen einer Änderung nicht ausreichend erforscht und analysiert seien." Beobachter befürchten, dass Europa wieder zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen zwischen Griechenland im Osten und Portugal im Westen zurückkehren könnte, berichtet tagesschau.de weiter.

Also werden wohl auch künftig weiterhin zweimal im Jahr die Uhren vor-, beziehungsweise zurückgestellt. Für viele Bürger*innen eine unliebsame Angelegenheit. Es sei denn, man handhabt es wie Caro Daur (28). Die Modeinfluencerin habe von dem Ereignis in diesem Jahr gar nichts mitbekommen, verriet sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story.