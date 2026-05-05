05.05.2026 09:21 Direktzug statt Flug: Neue Verbindung von Hamburg nach Stockholm

Seit dem 4. Mai können Reisende direkt von Hamburg bis nach Stockholm mit dem Zug fahren und das ganz ohne Umstieg. Der neue Direktzug hält auch in Dänemark.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg/Stockholm - Morgens noch ein Franzbrötchen in Hamburg frühstücken und am Abend mit einer Zimtschnecke in der Hand Schweden erkunden. Seit Montag ist das möglich.

Vom Hamburger Hauptbahnhof geht es bis nach Stockholm. (Archivfoto) © Snälltåget/PR Denn das schwedische Bahnunternehmen Snälltåget weitet seine Verbindungen aus. Seit dem 4. Mai können Reisende von Hamburg aus direkt bis nach Stockholm fahren, ohne umzusteigen. Der neue Direktzug fährt täglich über Dänemark bis in den Süden von Schweden und wieder zurück. Am Hamburger Hauptbahnhof beginnt die Reise um 9.51 Uhr und erreicht ihr Ziel um 21.17 Uhr in Stockholm. Folgende Reiseroute hält die neue Direktverbindung ein: Hamburg Lokal 40. Marathon in Hamburg: Notfall im Ziel und Streckenrekord bei den Frauen Hamburg Hauptbahnhof: 9.51 Uhr

Neumünster: 10.41 Uhr

Padborg: 12.11 Uhr

Kolding: 13.01 Uhr

Odense: 13.41 Uhr

Kopenhagen: 14.57 Uhr

Malmö: 15.35 Uhr

Lund: 16.30 Uhr

Eslöv: 16.41 Uhr

Hässleholm: 17.05 Uhr

Alvesta: 17.45 Uhr

Nässjö: 18.25 Uhr

Linköping: 19.22 Uhr

Norrköping: 19.48 Uhr

Södertälje: 20.56 Uhr

Stockholm: 21.17 Uhr Aktuell können Reisende Tickets für den Direktzug bis zur ersten Novemberwoche buchen.

So viel kostet eine Fahrt mit dem neuen Direktzug