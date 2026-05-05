Direktzug statt Flug: Neue Verbindung von Hamburg nach Stockholm
Hamburg/Stockholm - Morgens noch ein Franzbrötchen in Hamburg frühstücken und am Abend mit einer Zimtschnecke in der Hand Schweden erkunden. Seit Montag ist das möglich.
Denn das schwedische Bahnunternehmen Snälltåget weitet seine Verbindungen aus. Seit dem 4. Mai können Reisende von Hamburg aus direkt bis nach Stockholm fahren, ohne umzusteigen. Der neue Direktzug fährt täglich über Dänemark bis in den Süden von Schweden und wieder zurück.
Am Hamburger Hauptbahnhof beginnt die Reise um 9.51 Uhr und erreicht ihr Ziel um 21.17 Uhr in Stockholm.
Folgende Reiseroute hält die neue Direktverbindung ein:
- Hamburg Hauptbahnhof: 9.51 Uhr
- Neumünster: 10.41 Uhr
- Padborg: 12.11 Uhr
- Kolding: 13.01 Uhr
- Odense: 13.41 Uhr
- Kopenhagen: 14.57 Uhr
- Malmö: 15.35 Uhr
- Lund: 16.30 Uhr
- Eslöv: 16.41 Uhr
- Hässleholm: 17.05 Uhr
- Alvesta: 17.45 Uhr
- Nässjö: 18.25 Uhr
- Linköping: 19.22 Uhr
- Norrköping: 19.48 Uhr
- Södertälje: 20.56 Uhr
- Stockholm: 21.17 Uhr
Aktuell können Reisende Tickets für den Direktzug bis zur ersten Novemberwoche buchen.
So viel kostet eine Fahrt mit dem neuen Direktzug
Tickets für eine Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof bis nach Stockholm gibt es ab 499 Schwedischen Kronen, das sind ungefähr 45 Euro. Für rund 299 Kronen (ca. 27 Euro) geht es von Hamburg nach Kopenhagen.
Jedoch variieren die Ticketpreise je nach Buchungszeitraum, sowohl bestimmte Wochentage als auch Monate können einen Unterschied machen.
Reisende, die zwischen 19 und 25 Jahre alt sind, sowie Personen über 60 Jahre erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Ticketpreise. Studenten bekommen mit gültigem Ausweis sogar 25 Prozent Preisnachlass.
Auf der Reise können Gäste das Bordrestaurant nutzen, allerdings empfiehlt das Bahnunternehmen, dafür vorab Plätze zu reservieren. Zusätzlich gibt es eine Selbstbedienungstheke, dort können Snacks, Softdrinks sowie Kaffee und Tee gekauft werden.
Und wie viel Gepäck darf mitgenommen werden? Pro Person dürfen zwei Handgepäckstücke (max. 55 × 45 × 25 Zentimeter) und ein persönliches Gepäckstück, wie zum Beispiel eine kleine Handtasche, mit an Bord.
Ebenso sind Haustiere erlaubt, dafür gibt es ein spezielles Abteil für Fahrgäste mit Tieren. Für die pelzigen Mitreisenden muss zusätzlich ein entsprechendes Ticket gebucht werden.
Titelfoto: Snälltåget/PR