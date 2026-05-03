Körperverletzung auf Sportplatz: Jugendliche in Auseinandersetzung verwickelt, war auch ein Messer im Spiel?

Hamburg - Beunruhigende Szenen in der Hansestadt : Am späten Sonntagnachmittag waren mehrere Jugendliche auf einem Hamburger Sportplatz in eine Auseinandersetzung verwickelt.

Auf einem Sportplatz in Hamburg sind am Sonntag mehrere Jugendliche in eine Auseinandersetzung geraten. © Lenthe-Medien/Reimer

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zur Sportanlage im Sportpark Außenmühle am Vinzenzweg im Stadtteil Wilstorf alarmiert, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Zunächst hießt es, dass insgesamt 20 Jugendliche in eine Auseinandersetzung verwickelt waren. Tatsächlich habe es bei dem Vorfall auch Körperverletzungen gegeben, so der Sprecher weiter. Alle Beteiligten seien minderjährig gewesen.

Zudem soll auch ein Taschenmesser gezeigt worden sein. Aufgrund des Vorfalls wurden daraufhin insgesamt zwei Rettungswägen für zwei Personen vor Ort gerufen. Ob die beiden Minderjährigen tatsächlich von den Einsatzkräften versorgt werden mussten, ist derzeit jedoch nicht bekannt.