Droht Hamburg am Wochenende ein Verkehrschaos?

Hamburg - Wer am Wochenende mit dem Auto in und um Hamburg unterwegs sein möchte, sollte diese Pläne noch einmal überdenken. Aufgrund mehrerer Veranstaltungen seien erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten, teilte die Polizei mit.

So gibt es nicht nur am Sonntag wegen des Haspa-Marathons mit rund 25.000 Läuferinnen und Läufern vielerorts gesperrte Straßen. Am Samstag kommen Fahrzeuge rund um die Messehallen wegen der Kinder- und Jugendläufe dort nicht gut voran.

Die Norderelbbrücke wird für mehrere Tage gesperrt. © Christian Charisius/dpa

Gerade in Richtung Lübeck könnte es jedoch sehr voll auf den Straßen werden. Denn die Autobahn 1 in Richtung Norden soll wegen aufwendiger Sanierungs- und Reparaturarbeiten für 57 Stunden gesperrt werden. Von Freitag 20 Uhr an ist die A1 zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Norderelbe und dem Dreieck Hamburg-Südost deshalb dicht. Die Sperrung soll erst am Montagmorgen (circa 5 Uhr) wieder aufgehoben werden.

Für dieses Wochenende empfiehlt die Autobahn GmbH als überregionale Ausweichroute die A7 (Hannover-Flensburg) und den Elbtunnel. Autofahrer aus Bremen oder Hannover in Richtung Ostsee sollten dann ab Neumünster-Süd die Bundesstraße 205 zur A21 nutzen und von dort weiter auf der A20 zum Kreuz Lübeck fahren.

Autofahrer aus dem Bereich Lüneburg, Uelzen und Wolfsburg wiederum sollen die A39 an der Anschlussstelle Handorf verlassen und über die Bundesstraße 404 und die A25 zur A1 Richtung Ostsee fahren.

Die mehrtägige Sperrung ist nötig, damit eine Übergangskonstruktion der Norderelbbrücke ausgetauscht werden kann. Die nächste Sperrung steht dann für das Wochenende 9. bis 12. Mai an. Dann soll der Asphalt der in die Jahre gekommenen Brücke saniert werden.

Die Brücke war in den 1960er Jahren gebaut worden. Wegen des mittlerweile deutlich intensiveren und schwereren Verkehrs kommt sie aber an ihre Grenzen. Ein Neubau ist bereits anvisiert. Damit die Brücke bis dahin durchhält, wird sie engmaschig kontrolliert.

Zudem dürfen nur 60 Kilometer pro Stunde gefahren werden und Lastwagen müssen im Abstand von 50 Metern zueinander fahren. Damit soll die Norderelbbrücke geschont werden.