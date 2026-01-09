Familie mit drei Kindern bedroht: Beamte greifen ein

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Aufgrund einer Bedrohungslage rückte die Polizei am Freitagnachmittag aus. Eine Familie war involviert.

In Hamburg bedrohte am Freitag ein Onkel seine Familienmitglieder. © Lenthe-Medien

Gegen 15.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Veddeler Stieg gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Ein Mann drang in die Wohnung einer Familie ein. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Onkel der Familie handelte, der ein Ehepaar und seine drei Kinder in der Wohnung bedrohte.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Mann auch mit einem Messer gedroht haben solle. "Ob da ein Messer im Spiel gewesen ist, wissen wir nicht", so der Sprecher weiter. Waffen wurden keine gefunden.