Wasserrohrbruch an der Kollaustraße: Bauarbeiten für Fahrspur verzögern sich
Hamburg - Auch das noch! Erst sorgte der Schnee für ein Verkehrschaos in Hamburg, dann war am Samstag noch ein Wasserrohr an der Kollaustraße gebrochen.
Zunächst sollte die Verkehrsinsel zurückgebaut werden, damit am Freitag, 9. Januar, im Laufe des Tages eine provisorische Fahrspur in Richtung stadtauswärts freigegeben werden kann, hieß es am Montag.
Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen wurde jedoch am Donnerstag mitgeteilt, dass an der Kreuzung Kollaustraße/Papenreye nicht wie ursprünglich geplant im Laufe des Freitags die provisorische Fahrspur eingerichtet werden kann.
Anfang nächster Woche werde zusammen mit der Polizei erneut darüber entschieden.
Aktuell könne noch keine verlässliche Aussage zur Dauer der Reparaturarbeiten und der Sperrung getroffen werden.
Wetter macht Plan für Freitag einen Strich durch die Rechnung
Um 7.43 Uhr am Samstag war die Meldung bei der Polizei eingegangen, dass an der Kollaustraße in Höhe der Papenreye Wasser auf die Straße strömt, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Teilweise sackte auch der Gehweg ab, die Straße war unterspült worden.
In Rücksprache mit Hamburg Wasser war die komplette Straße am Samstag gesperrt worden. Es bestand die Befürchtung, dass auch die Straße wegbreche, wenn ein Auto darüberfahre, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser am Samstag.
Seit Montagvormittag kann der Verkehr auf zwei Spuren stadteinwärts wieder fließen, teilte eine Pressesprecherin von Hamburg Wasser mit. Das Rechtsabbiegen von der Kollaustraße in die Papenreye sei in Fahrtrichtung stadtauswärts weiterhin möglich.
Die Ursache für den Rohrbruch sei noch unbekannt. Die Ermittlungen zum Schaden dauern an.
Die Kollaustraße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen, die den Stadtteil Niendorf mit der Innenstadt verbindet.
Erstmeldung: 3. Januar, 12.12 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8. Januar 15.21 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig