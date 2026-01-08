Wasserrohrbruch an der Kollaustraße: Bauarbeiten für Fahrspur verzögern sich

Auch das noch! Erst sorgt der Schnee für ein Verkehrschaos in Hamburg, jetzt ist auch noch ein Wasserrohr an der Kollaustraße gebrochen.

Von Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Auch das noch! Erst sorgte der Schnee für ein Verkehrschaos in Hamburg, dann war am Samstag noch ein Wasserrohr an der Kollaustraße gebrochen.

Das Wasser unterspülte am Samstag die Straße und ließ Teile des Gehwegs einsacken. © NEWS5 / Fabian Höfig Zunächst sollte die Verkehrsinsel zurückgebaut werden, damit am Freitag, 9. Januar, im Laufe des Tages eine provisorische Fahrspur in Richtung stadtauswärts freigegeben werden kann, hieß es am Montag. Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen wurde jedoch am Donnerstag mitgeteilt, dass an der Kreuzung Kollaustraße/Papenreye nicht wie ursprünglich geplant im Laufe des Freitags die provisorische Fahrspur eingerichtet werden kann. Anfang nächster Woche werde zusammen mit der Polizei erneut darüber entschieden. Hamburg Lokal Als Ampelmännchen: Ernie und Bert regeln jetzt den Verkehr Aktuell könne noch keine verlässliche Aussage zur Dauer der Reparaturarbeiten und der Sperrung getroffen werden.

Wetter macht Plan für Freitag einen Strich durch die Rechnung