Französischer Klassiker mal anders: Hier öffnet "Madame Croissant" neuen Store

Inzwischen haben Köln und Hamburg geöffnet - weitere Openings sind in Planung. Unter anderem in Karlsruhe, Bielefeld, Berlin , Mönchengladbach und Amsterdam.

So sei aus dem einst gefallenen Satz von Majid Yaman "Hey, Bro, ich habe da eine Idee" ein richtiges Konzept geworden - doch ohne konkreten Plan zur Umsetzung. "Wir haben irgendwann dann einfach einen Laden in Köln angemietet und standen darin und waren erstmal richtig überfordert".

"Wir haben damals angefangen, uns samstags und sonntags selbst in die Küche zu stellen - das ging über ein paar Monate. Irgendwann haben wir dann das erste Tasting mit ein, zwei Influencern aus Köln , die ich kannte, aber auch anderen gemacht. Da saßen dann wirklich allerlei Leute - die 70-jährige Omi, der Nachbar von nebenan mit seinem vierjährigen Sohn, und haben probiert", so der 26-Jährige über die Anfänge des Gastronomiebetriebs im Gespräch mit TAG24.

Die herzhaften Varianten sind derzeit mit Rührei, Tomate-Mozzarella, Lachs oder Serrano-Schicken belegt. © Alice Nägle/TAG24

Um die Produkte sowie die Ladenlokale bestmöglich nach ihren genauen Vorstellungen umsetzen zu können, nahmen sich die beiden Gründer schließlich für alles Profis an die Hand. Teilweise hätten sie selbst aber auch bis drei Uhr nachts im Kölner Store verbracht.

"Wir hatten plötzlich Physiker im Team, für die Theken, weil wir einfach nicht wussten, wie man richtig kühlt. Profi-Bäcker haben wir uns natürlich auch eingeladen". Mit diesen wurden unter anderem die Rezepturen für die original französischen Croissants aus 21 Butterschichten entwickelt. Die Produkte stammen bei "Madame Croissant" allesamt nicht vom Fließband und werden jeden Tag in den einzelnen Stores frisch gebacken, heißt es.

Ebenso die süßen Cremes und Saucen für die herzhaften Hörnchen - alles stammt aus einer hauseigenen Rezeptur. Hergestellt werden die Füllungen inzwischen von einem der besten und ausgezeichneten Patissiers aus Köln, wie Wernerus auf Nachfrage erklärte. "Es ist alles organisch, ohne Zusatzstoffe".

Das besondere am Konzept des Croissant-Bistros: Ein zeitloses Produkt, das jeder kennt und je nach Standort immer wieder angepasst werden kann. So könnte man in Bayern beispielsweise andere Produkte erwarten als in der Hansestadt.

Heißt das etwa, dass die Hamburger bald ein Matjes-Croissant mit Zwiebeln und Gürkchen testen können? Abwarten.