Gefährliche Entwicklung: Drogentote in Hamburg auf höchstem Stand seit 24 Jahren

Hamburg - Die Zahl der Drogentoten ist im vergangenen Jahr in Hamburg auf den höchsten Stand seit fast einem Vierteljahrhundert gestiegen! 102 Menschen starben durch den Konsum von Kokain, Heroin, Ersatzdrogen wie Methadon oder durch andere Rauschgifte, wie eine Schriftliche Kleine Anfrage aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion an den Senat ergab. Mehr als 100 Drogentote pro Jahr hatte es in Hamburg zuletzt 2001 gegeben.