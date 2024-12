Gegen die Einsamkeit: Dieses Hotel öffnet an Heiligabend seine Türen

Hamburg - Ein gedeckter Tisch, ein festliches Menü und gemeinsame Zeit mit der Familie – für viele Menschen an Weihnachten selbstverständlich. Doch für viele bedeuten die Festtage auch genau das Gegenteil: Einsamkeit und kein Geld für Geschenke oder gar einen Weihnachtsbaum. Das Hamburger Projekt "Heiligabend nicht allein" setzt genau da an und hilft vor allem Alleinerziehenden und Alleinstehenden aus finanziell schwächeren Verhältnissen.

Um ihre Wünsche allerdings weiter umsetzen zu können, braucht sie jede Menge Spenden . "Weil wir immer mehr werden", betonte die 48-Jährige. Was einst mit 20 Teilnehmenden begann, bringt allein dieses Jahr 122 Erwachsene und 83 Kinder an Weihnachten zusammen.

Dabei könne man sich oft vor Problemen gar nicht retten – angefangen bei finanzieller Not bis hin zur sozialen Ausgrenzung. "Der Alltag frisst einen auf und man hat niemanden, dem man es mitteilen kann", so Armbrust aus eigener Erfahrung.

Gegründet wurde dieses 2017 von Nussin Armbrust aus der eigenen Not heraus: "Ich kenne die Probleme von den Menschen, die zu uns kommen. Ich weiß, wie es ist, wenn man kein Geld hat und sich fragt: 'Wie kaufe ich morgen etwas zu Essen?'", so die 48-Jährige gegenüber TAG24 .

Früh-Rentnerin Heike (60) fühlt sich von der Gesellschaft oft ausgeschlossen, sie wünscht sich, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen und mehr Mitgefühl zeigen. © Tag24/Madita Eggers

Nachdem die ursprüngliche Location kurzfristig ausgefallen ist, stellt in diesem Jahr erstmals das "NYX Hotel Hamburg" seine Räumlichkeiten für "Heiligabend nicht allein" zur Verfügung.

"Wir von der Leonardo-Group haben als USP für uns gesagt, dass wir jedes Jahr mindestens ein soziales Projekt unterstützen. Dabei ist für uns besonders wichtig, dass wir nicht nur am Ende ein Scheck überreichen, sondern auch tatkräftig unterstützen", so Hoteldirektor Marcus Schelbert gegenüber TAG24.

So haben die Mitarbeitenden am heutigen Dienstag die Geschenke für die Kinder eingepackt und der Küchenchef Plätzchen gebacken, die an Heiligabend verköstigt werden können. Zusätzlich generieren mehrere Aktionen und Spendenboxen an den Rezeptionen der acht Leonardo-Hotels in Hamburg weitere Gelder für das Projekt.

Früh-Rentnerin Heike ist dieses Jahr zum vierten Mal mit dabei. Ihre erste Teilnahme sei nach einer Trennung und mentalen Problemen ihre "Rettung" gewesen. "Allein sein an Weihnachten ist richtig scheiße, wenn du dann siehst, wie gefühlt alle anderen eine Familie und ein schönes Fest haben", so die 60-Jährige im TAG24-Gespräch.



Die gemeinsamen Abende seien einfach "toll": "Wie in einer großen Familie. Ich hatte auch von Anfang an keine Berührungsängste, weil ich genau wusste, dass es allen anderen so geht wie mir!"

Wer "Mehr zusammen" unterstützen möchte, kann dies unter betterplace.org machen.