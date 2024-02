Gesunkenes Schiff im Hafen: Vermisster Seemann (33) tot geborgen

Hamburg - Durch die Kollision mit einem Schubverband ist am frühen Mittwochabend ein sogenanntes Festmacherboot in Hamburg gesunken. Die großangelegte Suche nach dem einzigen Besatzungsmitglied an Bord musste noch in derselben Nacht eingestellt werden, am Donnerstag konnte wurde dann das Wrack und die Leiche eines Mannes geborgen. Bei derer es sich eindeutig um den 33-jährigen vermissten Schiffsführer handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.