Gute Nachrichten für Fellnasen - Hamburger Tiertafel bekommt 125.000 Euro

Katharina Fegebank (47, l.) war persönlich vor Ort. "Haustiere sind wichtige Lebensbegleiter. Seit fast 20 Jahren ist die Tiertafel Hamburg unverzichtbar geworden für Tierhalterinnen und Tierhalter, die aus finanzieller Not für die Bedürfnisse ihrer Tiere nicht mehr selbst aufkommen können."

Das Geld sei für die Erweiterung des medizinischen Angebots und die Anschaffung neuer Geräte gedacht, teilte jetzt der Senat mit.

Mit der Corona-Pandemie und der angestiegenen Inflationsrate habe sich die Zahl der Kundinnen und Kunden der Hamburger Tiertafel verdoppelt, heißt es in einer Mitteilung.

Gemeint sind Menschen und ihre Haustiere, die unverschuldet in finanzielle Notlage geraten sind. Grundvoraussetzung für die Unterstützung durch die Tiertafel ist, dass die Tiere vor der Bedürftigkeit angeschafft worden sind.

Kunden müssen ihre Bedürftigkeit regelmäßig nachweisen und sich vor ihrem ersten Besuch registrieren.

Für bedürftige Geflüchtete aus der Ukraine wurde eine eigene Ausgabe mit Übersetzerinnen und Übersetzern eingerichtet.

Alle zwei Wochen werden am Standort in Bramfeld mehrere Paletten Tierfutter ausgegeben. Außerdem bietet eine Tierärztin vor Ort eine Grundversorgung an. Den Angaben nach werden jeden Monat mehr als 1000 Tiere durch den Verein versorgt.