In Deutschland einzigartig: Lego-Erlebniswelt kommt nach Hamburg und sucht junge Baumeister

Hamburg - Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Merlin Entertainments und die LEGO Gruppe eröffnen im Frühjahr 2024 das deutschlandweit erste "LEGO Discovery Centre der neuen Generation" in der Hamburger HafenCity. Die 3000 Quadratmeter große interaktive Indoor-Spielwelt wird Teil des neuen Westfield-Centers werden, welches ebenfalls Anfang nächsten Jahres eröffnen soll, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.

Das neue LEGO Discovery Center in Hamburg will eine interaktive Welt schaffen, in die ganze Familie eintauchen können. © LEGO Discovery Centre Hamburg

Damit wird Hamburg mit Brüssel, Boston, Atlanta und Washington D.C. gleichziehen, die ebenfalls die neue Generation der LEGO Discovery Centre beherbergen.

"Hamburg war ein logischer nächster Schritt in unserer Wachstumsstrategie für diese familienfreundliche Attraktion, die Familien, Kindergärten und Schulen in der Region zum spielerischen Lernen inspirieren wird", sagte Rob Smith, Managing Director der Midway Attraktionen bei Merlin Entertainments, am Dienstag.

Mit über zwei Millionen LEGO-Steinen und zwölf verschiedenen Erlebnisbereichen soll das Centre zum "entdecken, kreieren und spielen" einladen.

Besucher erwarte unter anderem das digitale LEGO Abenteuer "Weltraum Mission", eine Zugfahrt im "Imagination Express" durch eine XXL LEGO Welt und die berühmte LEGO "MINI WORLD", in der bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt aus rund 1,5 Millionen Lego-Steinen nachgebaut werden.

Nach TAG24-Informationen gibt es auch Pläne, dass ein Lego-Shop Teil des Centers wird. Dieser kann auch ohne Eintrittskarte zum Center besucht werden und wird auf 200 Quadratmetern ebenfalls "einige neue und interaktive Möglichkeiten" anbieten, wie eine Sprecherin bestätigte.