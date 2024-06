Ist das Deutschlands neue Hymne? Taxifahrer gehen mit EM-Song viral

Sogar internationale Medien wie "The Guardian" berichteten schon über den Song, der im Netz so viral geht und auch hierzulande bereits als "heimliche Hymne" dieser Europameisterschaft betitelt wird.

Scheint so, als hätten die Männer aus Lurup ebenfalls jahrelang auf ihren Durchbruch warten müssen, der sich nun aber endlich bewahrheitet. Zumindest im Netz: Denn auch das Video zu einem entsprechenden Auftritt der beiden in Bremen wurde bei TikTok bereits millionenfach geklickt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Taxifahrer die Nationalmannschaft mit deutschen Texten und indischer Musik besingen. Zur EM 2016 trällerten sie: "Deutschland hat 20 Jahre gewartet". Doch bis heute erhielt ihr Video nicht annähernd so viele Klicks wie der aktuelle Song zur EM 2024.

Zu sehen sind Lovely und Monty, wie sie in voller Fan-Montur an der Hamburger Alster tanzen und singen. "Es wird Spaß machen, wir pushen unsere Jungs!", heißt es im Liedtext weiter.

Dafür veröffentlichen die Bhangu-Brothers bereits vor rund einem Monat das Video zu ihrem neuen Song "Diese EM 2024" bei YouTube . Seitdem wurde der Clip mehr als 130.000 Mal aufgerufen (Stand: 18. Juni, 8 Uhr). "Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh", ist die Hauptbotschaft des Songs.

"Unterschreibt die Petition, damit es der EM Song 2024 wird", "Herrlich! Mein neuer Ohrwurm", "Liebe alles daran", heißt es in einer Auswahl der Kommentare. "It's time for Dollywood", betonen auch Lovely und Monty auf ihrem Instagram-Account.

Die Musik der beiden ist nicht nur auf YouTube zu finden. Auch bei anderen Streaming-Diensten wie Spotify können sich Fans bereits durch so einige Songs klicken. Darunter auch eine Hymne auf ihre Wahlheimat Hamburg: "Beste Stadt der Welt!"