Klimakiller Privatjet: 10.000 Flüge starten und landen in Hamburg

Hamburg - Am Hamburger Flughafen sind seit Beginn des vergangenen Jahres mehr als 10.000 Starts und Landungen von Privatjets verzeichnet worden.

Rund 10.000 Privatjet-Flüge gab es in Hamburg im letzten Jahr. Sind das die Klimakiller? © bluefox/123rf (Symboldbild)

Das geht aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Stephan Jersch von der Linken hervor.

4714 Privatjetlandungen und 5587 Starts sind demnach vermerkt - davon auch 144 Flüge während der eigentlichen Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr. Enthalten sind in den Zahlen laut Senat auch Kranken- oder Organtransportflüge, die nicht gesondert ausgewiesen wurden.

In der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag) kritisierte Jersch die vielen Flüge der als besonders klimaschädlich geltenden Privatjets: "Das Wissen des Senats um die Privatjets in Hamburg ist zwar dürftig und die Behauptung, diese Flüge dienten unserer Wirtschaft, ist durch nichts bewiesen - aber die Flugziele sprechen eine deutliche Sprache: 1241 der Starts und Landungen gehen in die Wirtschaftsmetropolen Westerland, Palma de Mallorca, St. Moritz, Teneriffa und Ibiza." 12 Prozent der Flüge seien von dort gekommen oder dahin gegangen.