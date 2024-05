01.05.2024 13:50 Gartenschuppen, ein Carport und mehrere Autos brennen in Hamburg

Hamburg - In Hamburg-Bergedorf haben in der Nacht zu Mittwoch ein Carport und drei Autos in Flammen gestanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass das Feuer die anliegenden Doppelhaushälften in Mitleidenschaft zog. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Die vier Bewohner der anliegenden Doppelhaushälften mussten wegen des Feuers evakuiert werden, blieben aber unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Vormittag mitteilte. Zuerst habe ein Gartenschuppen aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Die Flammen seien dann auf den Carport und von dort auf drei weitere Autos übergesprungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten verhindern können, dass das Feuer die anliegenden Doppelhaushälften in Mitleidenschaft zog. Hamburg Lokal Zugunglück am Hauptbahnhof: Fahrgastverband kritisiert Deutsche Bahn Vom Carport jedoch sei laut Polizei nicht mehr viel übrig geblieben. Eine Schätzung der Schadenshöhe war zunächst nicht möglich. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

