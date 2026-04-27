Besondere Aktion zum Muttertag: Hier erhalten Mütter freien Eintritt

Hamburg - Zum Muttertag am 10. Mai 2026 bietet das "Museum der Illusionen" in Hamburg eine Sonderaktion an: Mütter erhalten an diesem Tag freien Eintritt, wenn sie gemeinsam mit mindestens einem Kind kommen.

Nikolina Lackovic gründete im Oktober 2018 das erste Museum der Illusionen in Deutschland. Sie brachte das ursprünglich aus Kroatien stammende Konzept in die Hansestadt, nachdem sie eine Ausstellung in Zagreb besucht hatte. © Museum der Illusionen Hamburg

Das Museum ist für seine interaktiven Installationen, optischen Täuschungen und Perspektivspiele bekannt, bei denen das Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist.

Ziel der Aktion sei es, Müttern eine kleine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.

"Ich bin selbst Mutter und weiß, wie wenig Zeit im Alltag oft für einen selbst bleibt. Gerade deshalb möchten wir am Muttertag ganz bewusst die Mamas in den Vordergrund stellen und ihnen einen besonderen Moment schenken", sagt Nikolina Lackovic, Geschäftsführerin und Gründerin des Museums der Illusionen Hamburg.

Die Aktion gilt ausschließlich am Muttertag und für Mütter in Begleitung mindestens eines Kindes. Weitere Begleitpersonen zahlen den regulären Eintrittspreis.