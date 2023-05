Mario Novembre zeigt sich publikumsnah und spricht über den schwersten Moment seines Lebens

Fünf Termine, in fünf Städten, in fünf Tagen. Nach München, Berlin und Köln, war am Sonntag nun also Hamburg an der Reihe.

Auch emotionale, ruhige Momente kamen am Sonntag nicht zu kurz. © TAG24/Nora Petig

Und dann stieg Mario samt Liveband von der Bühne. Mitten im Publikum bauten sich die Jungs auf und fingen an, zu spielen. Unplugged. Ohne Security zwischen ihnen und den Fans.

Eine Stimmung, fast wie bei einem Wohnzimmerkonzert oder einer spontanen Session während einer WG-Party. Schutz für den Star war gar nicht nötig. Das Publikum zeigte sich handzahm. Schwieg gar ganz still, wenn Mario den "Schweigefuchs" anzeigte.

Der ein oder andere emotionale Moment kam am Sonntag natürlich auch nicht zu kurz. "Wonach ich such" schrieb Mario, als sein Hund verstorben war, erklärte der 23-Jährige seinen Fans. Den habe er bekommen als er gerade einmal vier Jahre alt war. 15 Jahre begleitete das Tier den Sänger, bis es leider vor etwa drei Jahren eingeschläfert werden musste.

"Das hat mich so mitgenommen. Ich glaube, das war so das traurigste Erlebnis, was ich jemals in meinem Leben hatte und ich glaube, da kam auch nichts ran, was mich nochmal so kaputt gemacht hat", berichtete er.

Gefühlvoll ging es gleich mit seinem "Bollywood"-Hit" "Du tust mir nicht gut" weiter.

Und dann, nach dem letzten Song "Allein Sein" und fast zwei Stunden Show, war alles schon wieder vorbei. Zu Taylor Swifts "Shake it off", verabschiedete sich Mario tanzend von der Bühne. Nächster Halt: Stuttgart. Dort feiert er am heutigen Montag seinen Tour-Abschluss.