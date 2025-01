Menschenkette in Hamburg: "Wollen keine rechten Parteien in unserer Bürgerschaft!"

Die "Omas gegen Rechts" planen für den kommenden Freitag (31. Januar) eine Menschenkette um das Hamburger Rathaus. Los geht es um 14 Uhr. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

"Wir dürfen nicht schweigen! Rechte Parteien und die, die sich ihnen anbiedern, führen uns nicht in ein besseres Leben, sondern in eines, in dem sich soziale Ungerechtigkeiten verstärken, Hass und Gewalt normal werden und in dem Faschismus regiert", heißt es in einem Aufruf.



"Wir stehen ein für Demokratie, Vielfalt, Menschenrechte und Toleranz."

Eine Menschenkette am kommenden Freitag entlang der Bannmeile um das Rathaus soll das Zeichen dafür sein. "Wir sind viele!", so die "Omas gegen Rechts".



Und weiter: "Wir dürfen gerade jetzt nicht leise sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass faschistische Gruppen und Populisten unser Schweigen nutzen, um ihre Ziele durchzusetzen."

Zwar sei die AfD in Hamburg noch nicht so stark wie in anderen Bundesländern, "dennoch müssen wir sie aus unserem Rathaus heraushalten".