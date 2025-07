Tierisch-blumiger Anblick: Hier stehen Schafe mitten in der Innenstadt

Hamburg - Hamburg blüht wieder auf - und dieses Jahr länger als jemals zuvor. Sieben Quartiere in der Innenstadt verwandeln sich durch Blumen, Sträucher und bunte Lampions in Hamburgs Sommergärten 2025.

Alles in Kürze

Nicht nur die Dauer der bundesweit einzigartigen Sommergärten ist in diesem Jahr neu. Auch der Klimaaspekt spielt erstmals eine bedeutende Rolle, so Pein. "Bei der Bepflanzung geht es in diesem Jahr auch noch mal um das ganze Thema Nachhaltigkeit, ökologische Wertigkeit, Klimaresilienz."

Gemeinsam mit Verantwortlichen des Business Improvement District (BID) - einem Zusammenschluss aus sieben verschiedenen Quartieren der Innenstadt (Neuer Wall, Passagenviertel, Hohe Bleichen - Heuberg, Quartier Gänsemarkt, Ballindamm, Nikolai Quartier und Dammtorstraße) - hat die Politikerin die Oase am Dienstag bei natürlich klassischem Hamburger Schietwetter feierlich eröffnet.

"Gerade im letzten Jahr war die Bepflanzung ein unglaublicher Erfolg. Es ist sehr gut angenommen worden und es schmerzt, wenn man temporäre Dinge hat und der Sommer so lange geht und auf einmal alles abgebaut wird", erklärte Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karen Pein (51, SPD ) gegenüber TAG24 die zeitliche Ausdehnung, die dank Zusatzfinanzierung zustande kam.

Erstmals bis 14. September bleibt die blühende und bunte "Ausstellung" Teil der Hamburger Innenstadt, die zum nachhaltigen Verweilen in zusätzlichem Grün einladen soll.

Das diesjährige TAG24-Highlight befindet sich in der exklusiven Shoppingstraße Neuer Wall. Neben Chanel und Co. sind dort nun auch 25 große Blumenschafe zu Hause, die bereits am ersten Tag unzählige Blicke und Smartphone-Kameralinsen auf sich gezogen haben.

Der Ursprung der Schafe läge wohl in New York. Zu Ostern 2024 wurden die "Flower Sheeps" rund um das Rockefeller Center platziert und gingen schließlich auf Social Media viral. Ob das in der Hansestadt ähnlich läuft?