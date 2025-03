Nach 20 Jahren Pause: Blankenese wieder ans Netz der Hamburger Hafenfähren angeschlossen

Hamburg - Nach 20 Jahren wird Blankenese wieder an das Netz der Hamburger Hafenfähren angeschlossen. Mit dem am Montag startenden Sommerfahrplan gibt es wieder eine direkte Verbindung nach Finkenwerder - wenn auch nur an Wochenenden.

Am Montag startet die Hadag mit der Linie 66 einen Non-Stop-Fährbetrieb zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder. © Christian Charisius/dpa

Zuletzt konnte man von Blankenese aus mit der Fähre nur noch nach Cranz im Alten Land übersetzen - und auch diese Verbindung war im vergangenen Jahr eingestellt worden.

Erstmals wird die Linie 65 am kommenden Samstag zwischen Blankenese und Finkenwerder pendeln, im Stundentakt zwischen 10 Uhr und 20 Uhr. Damit sind mit Umstieg nun auch wieder Fährverbindungen von den Landungsbrücken in der City an die Elbstrände im Hamburger Westen möglich, was Ausflügler und Touristen freuen dürfte.

Der Takt der Linie 64, die Finkenwerder über den Anleger Rüschpak mit Teufelsbrück am anderen Elbufer verbindet, wird mit Start des Sommerfahrplans an Wochenenden ebenfalls erhöht. Hier sollen die Fähren sonnabends und sonntags zwischen 10 Uhr und 20 Uhr alle 15 Minuten fahren.