Nach Anschlag in Magdeburg: Hamburg erhöht Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten

Hamburg/Magdeburg - Nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die Polizei in Hamburg ihre Präsenz vorsorglich erhöht und bestehende Sicherheitsvorkehrungen kontrolliert.

"Was für eine abscheuliche Tat", erklärte die Linken-Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir (36) auf Facebook. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, darunter ein Kleinkind, den Verletzten und ihren Angehörigen."

Fegebank schrieb nach der Todesfahrt mit inzwischen vier Toten und Dutzenden Verletzten, dass sie die entsetzlichen Bilder zutiefst erschütterten. "War gerade mit den Kindern auf dem Weg zu meinen Eltern, als wir die furchtbaren Nachrichten hörten." Sie denke an die Toten, Verletzten und ihre Familien.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD ) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (47, Grüne ) zeigten sich derweil erschüttert über die Todesfahrt in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt .

Gleichzeitig teilte sie über die Plattform X mit: "Nach den Ereignissen von Magdeburg liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor, die eine veränderte Sicherheitslage in Hamburg begründen."

Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, war in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast.



Dabei wurden 12 Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.