Nanu, wieso stehen denn hier so viele Menschen an?

Hamburg - Was war denn da los? Am Sonntag bildete sich in der Hamburger Innenstadt eine lange Schlange.

Unzählige Menschen standen am Sonntag Schlange in Hamburg. © Georg Wendt/dpa

Während des verkaufsoffenen Sonntags standen vor der Europapassage zahlreiche vor allem junge Menschen an. Grund war die Eröffnung eines neuen Dönerladens. Besitzer ist der YouTuber "Holle21614".

Der Food-Blogger verteilte seinen Döner zur Einführung für den Spottpreis von einem Cent. Das wollten sich unzählige Hamburger nicht entgehen lassen und standen in langen Schlangen vor sowie in der Europapassage und am Ballindamm an.

Damit alles geordnet ablief, waren Sicherheitsleute im Einsatz.

Auch die Polizei war vor Ort, da es zu einer Protestaktion von Veganern kam. Diese hielten Plakate hoch, auf denen Tierleid angeprangert wurde.