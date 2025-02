Polizei geht mit Drohnen auf Jagd nach Verkehrsrowdys

Die Hamburger Polizei will Rotlichtsünder auch aus der Luft © Jonas Walzberg/dpa

Der Leiter der Verkehrsdirektion, Enno Treumann, hatte bei der Vorstellung der Verkehrssicherheitsbilanz für 2024 in der vergangenen Woche bereits erklärt, dass die Polizei Drohnen zur Überwachung des Verkehrs einsetze.

Dabei gehe es um die Geschwindigkeit und den Abstand, die Handy-Nutzung am Steuer sowie illegale Autorennen. Die Drohnen würden nur der Beobachtung dienen und keine Bilder machen, hieß es.

Den neuen Angaben zufolge wurden mehrere Autofahrer, die das Rotlicht missachteten, mithilfe von Drohnen erwischt.

"Mit der inzwischen sehr guten Bildtechnik können also Kraftfahrzeuge mit den Kennzeichen und den Überfahrzeiten (also auch ob ein Verstoß unter oder über einer Sekunde vorliegt) in entsprechender Qualität aufgezeichnet und anschließend damit Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden", erklärte der Polizeisprecher.