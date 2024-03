Pop-Seasons starten in Hamburg: Diese Stars füllen die Christianskirche mit Musik

Hamburg - Handgemachte Popmusik in der Christianskirche in Hamburg -Altona? Die alljährlichen Pop-Seasons machen es möglich. Mit dabei sind dieses Jahr Alin Coen (42), Dillon (36), Villagers und Maxim (41).

V.l.n.r.: Sänger Conor O'Brien (40) von den Villagers, Dillon (36) und Maxim (41) spielen dieses Jahr in der Hamburger Christianskirche. © Andrew Whitton, Dillon PlayBook Artists, benhammer

Zwei bis Viermal im Jahr verwandeln die Pop-Seasons-Macher die Christianskirche in einen Konzertsaal.



Das Konzept sei in gewisser Weise eine Fortführung der Altonalen PopNacht, erklärt der Veranstalter.

"Ich spiele sehr gern in Hamburg und freue mich, im intimen Rahmen des Pop-Seasons performen zu können", so Sängerin Dillon gegenüber TAG24. "Für mich sind Kirchen wie Musik, der Schmelzpunk von Hoffnung, Trauer, Verzweiflung und Frieden."

Auch Musiker Maxim freue sich auf seine Show in der besonderen Location.

Besonders ist die Kirche allemal. Nicht zuletzt, weil es ein Barockbau aus dem Jahr 1738 ist. Alte Kirche, neue Musik.

Dass das passt, zeigten schon die Pop-Seasons der vergangenen Jahre mit Acts wie Enno Bunger, Jochen Distelmeyer, Patrice, Graham Candy oder Lemony Rug.

Am 13. März ist Maxim mit seiner Show zu Gast, am 22. März folgt Dillon. Anschließend spielen Villagers am 30. Mai und Allin Coen beendet schließlich am 24. Oktober die Konzertreihe.