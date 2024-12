Hier könnt ihr ungeliebte Geschenke ohne Kassenbon eintauschen

Gruseligen Weihachten im Hamburg Dungeon: Es spuken die ungeliebten Geschenke. © Hamburg Dungeon

Unter dem Motto "Tauschen statt Ärgern oder Schlangestehen" bietet das Hamburg Dungeon am 30. Dezember eine besondere Tauschaktion an.

Von 10 bis 17 Uhr können die Beschenkten ihr "persönliches Weihnachtsgeschenk des Grauens" in den Räumlichkeiten des Stationstheaters in der Hamburger Speicherstadt gegen etwas weniger "gruseliges" eintauschen.

"Denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, und des einen Leid ist vielleicht des anderen Freud", so die Betreibenden des Dungeon.

Wer keine passende Alternative findet, kann stattdessen eine von insgesamt 20 Freikarten für das Hamburg Dungeon erhalten.

Für die Person, die ihr Geschenk als Erste abgeben will, warte laut Mitteilung ein "schaurig-schönes Überraschungspaket". Geschenke, die keine neuen Abnehmer finden werden an den gemeinnützigen Verein "Hanseatic Help" gespendet.