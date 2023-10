Schüsse im Harburger Phoenix-Viertel! Zwei Männer schwer verletzt im Krankenhaus

Zwei Männer wurden am Donnerstagabend durch Schüsse schwer verletzt. © Lenthe Medien

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, haben Anwohner am gestrigen Donnerstagabend die Beamten alarmiert, nachdem sie von einem Hinterhof an der Konsul-Renck-Straße einen lautstarken Streit und Schussgeräusche vernommen hatten.



Einsatzkräfte fanden dann in einem nahegelegenen Kiosk an der Wilstorfer Straße den durch einen Schuss schwer verletzten 29-Jährigen.

Er sei durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus transportiert worden. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Während der Fahndung der Polizei mit rund 20 Streifenwagen stießen die Beamten auf einen weißen Mercedes, der vor einem Harburger Krankenhaus vorfuhr, heißt es weiter.

Neben dem 33-jährigen Fahrer und seinem 46 Jahre alten Beifahrer befand sich demnach noch ein 28-jähriger Mann mit einer Schussverletzung in dem Wagen. Er wurde notoperiert. Sein Zustand sei mittlerweile stabil.

Die "Hamburger Morgenpost" berichtete am Freitagmorgen, dass die beiden jungen Männer Schussverletzungen an den Extremitäten beziehungsweise am Unterkörper erlitten hatten.

Polizisten nahmen den Fahrer wie auch seinen Beifahrer vorläufig fest. Mangels Tatverdacht wurden sie allerdings wieder entlassen.