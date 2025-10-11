Schussgeräusche in Hamburg: Polizei stürmt Wohnung und wird fündig
Hamburg - Polizeieinsatz in der Hansestadt! Am Samstagnachmittag rückten Einsatzkräfte nach Hamburg-Niendorf aus.
Der Grund: Gegen 16.15 Uhr drangen Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Als die Einsatzkräfte in die Wohnung vorrückten, konnten dort zwei Schreckschusswaffen sichergestellt werden.
Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt der Schussgeräusche in der Wohnung befunden haben, konnte der Sprecher nicht beantworten. Fest stehe nur, dass auch ein größerer Hund in der Wohnung gewesen sei.
Auch der Hintergrund sei noch unklar. Verletzte solle es jedoch keine geben, bestätigte der Sprecher abschließend. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: NEWS5 / Kevin Kobus