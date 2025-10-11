Schussgeräusche in Hamburg: Polizei stürmt Wohnung und wird fündig

Hamburg - Polizeieinsatz in der Hansestadt! Am Samstagnachmittag rückten Einsatzkräfte nach Hamburg -Niendorf aus.

Am Samstagnachmittag rückte die Polizei in Hamburg wegen Schussgeräuschen aus. © NEWS5 / Kevin Kobus

Der Grund: Gegen 16.15 Uhr drangen Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Als die Einsatzkräfte in die Wohnung vorrückten, konnten dort zwei Schreckschusswaffen sichergestellt werden.

Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt der Schussgeräusche in der Wohnung befunden haben, konnte der Sprecher nicht beantworten. Fest stehe nur, dass auch ein größerer Hund in der Wohnung gewesen sei.