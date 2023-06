Sechsjähriger will laufen lernen: 100.000-Euro-Operation soll Wunsch erfüllen

Der sechsjährige Hamburger Lukas Ortmann kam in der 26. Woche als Frühchen auf die Welt. Eine kostspielige Operation soll Lukas bald das Leben erleichtern.

Von Nora Petig

Hamburg - Der sechsjährige Hamburger Lukas Ortmann kam in der 26. Woche, drei Butterpäckchen schwer, als Frühchen auf die Welt. Nicht ohne Folgen. Er leidet an einer irreparablen bilateralen spastischen Zerebralparese und weiteren schwerwiegenden Einschränkungen. Eine kostspielige Operation soll Lukas bald das Leben erleichtern.

Lukas Ortmann (6) kam als Frühchen auf die Welt und leidet seither an einer irreparablen bilateralen spastischen Zerebralparese. © gofundme/Wiebke Ortmann Da ihn seine Spastiken daran hindern, richtig laufen zu lernen und sicher zu stehen, soll nun eine Selektive Dorsale Rhizotomie (SDR) helfen. Bis heute sei eine SDR-Operation das einzige Mittel, um die Spastizität bei Kindern mit Zerebralparese dauerhaft zu reduzieren, schreibt Lukas' Mutter Wiebke Ortmann in ihrem Spendenaufruf für den Eingriff auf gofundme.com. Durch ihre intensive Unterstützung und diverse Institutionen in Deutschland und der Slowakei habe es der Sechsjährige in den vergangenen Jahren und Monaten geschafft, unerwartete Fortschritte zu erreichen, "die glücklicherweise fernab von ursprünglichen Prognosen sind". So habe er gelernt, sich auf dem Boden zu drehen, in den Sitz zu kommen und am Walker zu gehen. Er besuche den Kindergarten, treffe sich mit Freunden. Durch die Operation soll in Zukunft noch viel mehr möglich sein, auch wenn eine Heilung ausgeschlossen ist.

Lukas soll in den USA operiert werden

Lukas soll in den USA operiert werden. Für den Eingriff fehlt seiner Mutter allerdings das Geld. © gofundme/Wiebke Ortmann Operiert werden soll in den USA. Warum? "Ich glaube, dass das der beste Arzt ist", erklärte Ortmann gegenüber TAG24 im Gespräch. "Dr. Park hat den Eingriff sozusagen erfunden. Er forscht auf dem Gebiet und hat mittlerweile auch mehr als 5000 Patienten in dem Bereich behandelt." Sie habe Lukas zwar auch in einer deutschen Klinik vorgestellt, "aber manchmal ist es ja auch so ein bisschen das Bauchgefühl, das einen als Mutter leitet. Ich habe das Gefühl, dass er dort [Anm.d.Red.: in den USA] besser aufgehoben ist." Und: "Ich finde, wenn man es von einer Koryphäe machen lassen kann (...), dann wäre es doch verwerflich zu sagen, man nimmt nicht den besten Arzt in Anspruch, den man finden kann." Leider keine Leistung, die die Krankenkasse übernimmt. Rund 100.000 Euro benötige die Familie für Operation, Rehabilitation, Hilfsmittel, Unterkunft, Verpflegung und Flüge.

Das große Ziel: Dass Lukas nach den Sternen greifen darf