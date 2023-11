14.11.2023 17:18 SEK-Einsatz in der Elphi: Wodkaflasche sieht aus wie Waffe

Ein angeblich bewaffneter Mann hat am Dienstag einen Polizeieinsatz mit SEK in der Elbphilharmonie in Hamburg ausgelöst.

Hamburg - Alarm in der Elphi! Dort lief am Dienstag ein angeblich bewaffneter Mann herum. In der Elbphilharmonie in Hamburg kam es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz. © Georg Wendt/dpa Spezialeinheiten der Hamburger Polizei durchsuchten das Gebäude, wie ein Sprecher sagte. Zuvor hatte ein Zeuge erklärt, er habe einen Mann mit einer Waffe im Inneren des Gebäudes gesehen. Die Spezialeinheiten konnten den Verdächtigen stellen und durchsuchten seine Wohnung in der Elbphilharmonie. Hamburg Lokal Verbot von unangemeldeten propalästinensischen Demos verlängert Eine Waffe fanden sie jedoch nicht – dafür eine spezielle Wodka-Flasche, die einer Waffe ähnelte. Die Polizei ging von keinerlei Gefährdung aus. Gegen den Mann wurde keine Strafanzeige erstattet. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

