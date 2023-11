09.11.2023 17:59 Sexualdelikt auf Schulgelände: Polizei sucht nach zwei Männern

Hamburg - Am Dienstagmittag sollen sich zwei Männer in Hamburg-Heimfeld an einer 29-jährigen Frau vergangen haben. Die Polizei bittet nun bei der Identifizierung der beiden unbekannten mutmaßlichen Täter um Mithilfe aus der Bevölkerung. Auf dem Weg zur Schule sei die 29-Jährige von den beiden mutmaßlichen Tätern angesprochen worden. © Christoph Seemann / Hamburg News Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 29-Jährige auf dem Weg zur Schule in der Weusthoffstraße, als sie dort von zwei Männern angesprochen und auf das Schulgelände gedrängt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Täter habe die Frau im weiteren Verlauf gewaltsam festgehalten, während sich der andere an ihr sexuell verging. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Hamburg Lokal HHLA-Vorstand empfiehlt Annahme des MSC-Angebots: Hafenmitarbeiter treten in "wilden Streik" Täter 1 40 bis 50 Jahre alt

etwa 1,70 m groß

arabisches Erscheinungsbild und Sprache

graue Haare

"Monobraue" und Oberlippenbart

bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkler Hose.

Täter 2 20 bis 30 Jahre alt

1,78 bis 1,85 m groß

arabisches Erscheinungsbild und Sprache

muskulös/sportlich

ovales Gesicht mit einer frischen, schorfigen Wunde auf der Nase

Tattoo auf einem Unterarm

bekleidet mit einem dunklen Pullover und dunkler Hose.

Die 29-Jährige habe Anzeige bei der Polizei erstattet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/428656789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

