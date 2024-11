So unterläuft Initiative Bargeldbeschränkung für Flüchtlinge

"Insgesamt kommen je Monat circa 300 Gutscheine bei uns an und werden wieder verteilt", erklärte die Initiative. Das entspreche einer Summe von rund 15.000 Euro, in einigen Monaten seien es auch schon 20.000 gewesen.

Auf die Karte bekommen erwachsene Leistungsbezieher monatlich 185 Euro gutgeschrieben. Davon können bis zu 50 Euro monatlich pro Erwachsenem an Geldautomaten abgehoben werden. (Symbolbild) © Socrates Baltagiannis/dpa

Die Hamburger Sozialbehörde zeigt sich dagegen von der Rechtmäßigkeit des Einsatzes der SocialCard überzeugt. "Entsprechende Urteile vor dem Landessozialgericht geben uns recht. Daher halten wir das Vorgehen der (...) Initiativen nicht für richtig", erklärte Behördensprecher Wolfgang Arnhold. Ob irgendwelche Maßnahmen gegen das Unterlaufen der Bargeldbeschränkung geplant sind, blieb offen.



In den ersten sechs Monaten nach der Einführung im Februar hat das Hamburger Amt für Migration bereits rund 2500 Bezahlkarten ausgegeben.

Auf die Karte bekommen erwachsene Leistungsbezieher monatlich 185 Euro gutgeschrieben. Davon können bis zu 50 Euro monatlich pro Erwachsenem und bei Familien 10 Euro zusätzlich pro Kind bar an Geldautomaten abgehoben werden. Überweisungen, Zahlungen im Online-Handel und Abhebungen im Ausland sind mit der Karte nicht möglich.

Das Landessozialgericht hat in zwei Entscheidungen geurteilt, dass durch die Bargeldregelung mit keinen wesentlichen Nachteilen für den Antragsteller zu rechnen sei. Mit der Karte gebe es ausreichend Wahlmöglichkeiten, den eigenen Bedarf zu decken. Die Initiative "Nein zur Bezahlkarte" will so lange weitermachen, bis die Bargeldbegrenzung aufgehoben oder die Karte wieder abgeschafft wurde.