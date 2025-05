09.05.2025 10:25 Intime Einblicke: Sohn zeigt Ex-HSV-Trainer Bruno Labbadia von einer ganz neuen Seite

Ungewohnte Einblicke in das Leben von Bruno Labbadia: In einer persönlichen Porträtserie zeigt sein Sohn Luca den Ex-HSV-Trainer so privat wie nie zuvor.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mit einer exklusiven Preview ist am Mittwochabend in der "Muma Gallery" in Hamburg die Ausstellung "Lebenslinien – Väter und Söhne" eröffnet worden. Im Mittelpunkt: Der ehemalige HSV-Trainer Bruno Labbadia (59) und sein Sohn, Fotograf Luca Labbadia (26), sowie das Künstler-Vater-Sohn-Duo Helmut Gerigk (71) und Konstantin Bax.

Luca Labbadia (26) fotografierte Ex-HSV-Trainer Bruno Labbadia (59) nach eigenen Angaben mit dem sensiblen Blick eines Sohnes auf seinen Vater. © Luca Labbadia Die Ausstellung will einen "poetischen Dialog zwischen den Generationen" schaffen. Dabei gehe es nicht nur um die Kunst selbst, sondern auch um persönliche Perspektiven, Einflüsse und den gegenseitigen Blick von Vätern und Söhnen. Während Luca Labbadia eine intime Porträtserie über seinen Vater präsentiert, zeigen Gerigk und Bax ihre generationenübergreifende Leidenschaft für abstrakte Malerei. "Kunst ist für mich ein ständiger Dialog mit dem Unbewussten – und in dieser Ausstellung auch mit meinem Vater. Unsere Werke zeigen, dass Kreativität keine Grenzen kennt, sondern sich über Generationen hinweg weiterentwickelt", so Konstantin Bax, der die Ausstellung kuratiert hat. Hamburg Lokal Rohrbruch in Hamburg: Haushalte ohne Wasser, Straße sackt ab "Im Fußball geht es um Teamgeist, Vertrauen und Entwicklung – genau wie in einer Vater-Sohn-Beziehung. Es ist spannend zu sehen, wie Luca seinen eigenen Weg geht und mit seiner Fotografie ganz neue Perspektiven aufzeigt. Die Leidenschaft für unsere Themen verbindet uns", ergänzte der frühere Fußballprofi Bruno Labbadia am Eröffnungsabend. Begleitet wird "Lebenslinien – Väter und Söhne" von einzelnen Zitaten zu den Werken und Fotografien von Katrin Schöning. Die Vater-Sohn-Duos (v.l.n.r.): Helmut Gerigk, Konstantin Bax, Luca und Bruno Labbadia bei der Eröffnung von "Lebenslinien – Väter und Söhne". © Stephan Wallocha Zur Preview am Mittwoch kamen rund 100 Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Sport – darunter die Schauspielerinnen Lilli Hollunder (39) und Nova Meierhenrich (51) und HSV-Manager Sven Neuhaus (47). Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Juni 2025. Die "Muma Gallery" im Eppendorfer Weg 235 ist immer donnerstags und freitags, von 16 bis 19 Uhr, geöffnet.

Titelfoto: Montage: Luca Labbadia, Stephan Wallocha