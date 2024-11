Straßen in Hamburg werden umbenannt: Das ist der Grund

Der Woermannstieg wird in Cornelius-Fredericks-Stieg umbenannt und erinnert damit an Cornelius Fredericks (1864-1907), der zu den großen Persönlichkeiten des Widerstands gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia gehörte. © Britta Pedersen/dpa

Der Woermannsweg werde in Louisa-Kamana-Weg umbenannt und der Woermannstieg in Cornelius-Fredericks-Stieg, teilte die Kulturbehörde mit.

Damit folgten Bezirk und Senat einer langjährigen Forderung aus der Zivilgesellschaft und von den Organisationen der Nachkommen der Kolonisierten, die nach Adolph Woermann (1847-1911) benannten Straßen umzubenennen.

Statt des Hamburger Kaufmannes, der in Kolonialverbrechen verstrickt war, werden die Straßen künftig Persönlichkeiten würdigen, die in Namibia Opfer der Kolonialherrschaft wurden oder Widerstand gegen das koloniale Unrecht leisteten.

So werde künftig an Cornelius Fredericks (1864-1907) erinnert, der zu den großen Persönlichkeiten des Widerstands gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia gehörte.