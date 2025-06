"Teufel ohne Herz!" - Umut Tekin rechnet mit Kim Virginia ab

Umut, der bereits in der Vergangenheit mit der Reality-Darstellerin aneinandergeraten war, reagierte prompt! In seiner Instagram-Story teilte er einen Screenshot von Kims emotionalem Statement und kommentierte diesen.

Am Wochenende machte ein Statement von Nikolai Glumac (29), dem Vater von Kims Kind, die Runde: Das Baby sei " still zur Welt " gekommen. Eine Nachricht, die viele schockierte - und gleichzeitig alte Zweifel neu entfachte.

Ob die Vorwürfe gegen Kim stimmen oder nicht, lässt sich von außen kaum bewerten. © Instagram/umut_tekin41

Zuvor hatte Kim Virginia selbst auf Instagram ein langes Statement veröffentlicht, in dem sie über ihre Sicht der Dinge sprach. Darin schrieb sie unter anderem: "NEIN, mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können [...] weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat!"

Sie beschreibt ihren Schmerz, die Wochen des Schweigens - und ihre Enttäuschung darüber, dass ihr Ex Nikola die Nachricht ohne ihr Einverständnis publik gemacht hat.

Doch nicht nur das Statement selbst sorgte für Aufsehen, sondern auch ein weiterer Beitrag, den Umut veröffentlichte. In seiner Story zeigte er den Kommentar einer angeblichen Flughafenmitarbeiterin.

"Ich arbeite am Flughafen Frankfurt. Das ist der Flughafen, an dem Sie gelandet sind. Bei uns hat es keinen Vorfall gegeben, bei dem einer Frau in den Bauch getreten wurde. So etwas wird sofort dokumentiert und der Polizei gemeldet. Aber all das ist nicht passiert", so die Userin.

In den sozialen Medien wächst der Unmut: Während einige weiterhin Mitgefühl zeigen, äußern sich andere zunehmend kritisch. Auch Influencer, die sich zuvor schützend vor Kim gestellt hatten, reagieren inzwischen wütend. Die Frage, was an der Geschichte tatsächlich dran ist, bleibt bislang unbeantwortet.