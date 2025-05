Vorbildliche Väter im Norden, Krawallbrüder im Nord-Osten

Am Donnerstag feierten zahlreiche Norddeutsche den Vatertag. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zieht man unterschiedliche Bilanzen.

Von Tobias Bruns

Hamburg/Kiel/Schwerin - Am Donnerstag feierten zahlreiche Männer im Norden den Vatertag. Die Polizei in Hamburg und Schleswig-Holstein zieht ein positives Fazit, in Mecklenburg-Vorpommern ist man jedoch besorgt.

Alles in Kürze Vatertag in Hamburg und Schleswig-Holstein verläuft ruhig

Keine Auffälligkeiten in Hamburg gemeldet

16.400 Menschen feiern in Schleswig-Holstein

Fünf Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern verletzt

37 Trunkenheitsfahrten in Mecklenburg-Vorpommern registriert Mehr anzeigen

In Hamburg ein seltener werdendes Bild: Vatertags-Touren an Himmelfahrt. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa Grölende Männergruppen, die mit Bollerwagen, reichlich Bier und dröhnenden Musikboxen durch die Dörfer und Städte ziehen - diesen Anblick ist man vom Vatertag gewohnt. Und wenn viele betrunkene Männer aufeinandertreffen, die Hemmschwellen gesunken sind, dann kracht es auch gerne mal. Doch die Polizei zieht, zumindest in Hamburg und Schleswig-Holstein, eine erstaunliche Bilanz. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit. "Das hat sich in Hamburg sehr beruhigt in den letzten Jahren, was die Vatertags-Touren angeht", so Polizeisprecher Thilo Marxsen. Auch hinsichtlich Trunkenheit am Steuer sei es in der Hansestadt unauffällig geblieben.

Polizei in Schleswig-Holstein zieht "wirklich positives Fazit"

In Schleswig-Holstein blieb es am Vatertag bei Veranstaltungen wie der Flunkyball-WM weitgehend friedlich. © Daniel Bockwoldt/dpa Ähnliches berichten die Kollegen aus dem hohen Norden. "Insgesamt ziehen wir als Landespolizei Schleswig-Holstein ein wirklich positives Fazit zu den Feierlichkeiten", so Sprecher Jan Winkler. Bei den vier größten Veranstaltungen des Bundeslandes, dem Vatertagstreffen in Klüthseehof, dem Lanz-Bulldog-Treffen in Brokstedt, der Flunkyball-WM in Elmshorn und einem Treffen im Kieler Schrevenpark, nahmen insgesamt 16.400 Menschen teil. "Bei all diesen Veranstaltungen, wie auch im restlichen Landesgebiet, liefen die Feierlichkeiten ruhig ab und der Spaß stand im Vordergrund", so Winkler. Es sei nur vereinzelt zu "Vatertags-typischen" Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wie Ruhestörungen, Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikten gekommen.

Fünf Polizisten bei Angriffen in Mecklenburg-Vorpommern verletzt