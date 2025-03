Warnstreik trifft Stadtreinigung: Dringender Appell an Hamburger

Verdi hat die Beschäftigten der Stadtreinigung Hamburg zu einem Warnstreik aufgerufen. © Georg Wendt/dpa

Bis einschließlich Montag komme es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr, der Sperrmüllabfuhr, der Reinigung sowie auf den Recyclinghöfen und in der mobilen Problemstoffsammlung, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.



Neun Recyclinghöfe hatten ganz geschlossen. Vor anderen, wie dem in Bahrenfeld, bildeten sich am Vormittag lange Schlangen. An diesem gab es wie an denen in Wandsbek und Billbrook am Samstag und Montag eine Notbesetzung. Für Grünabfälle hat der Recyclinghof Sasel geöffnet.

Die Stadtreinigung appellierte aber gleichzeitig an die Hamburger, ihren Müll erst nach dem Warnstreik abzugeben.

Es gebe Notdienstvereinbarungen, hatte die Stadtreinigung bereits zuvor mitgeteilt. Auch sei sichergestellt, dass hygienisch bedenkliche Abfällen aus Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten entsorgt werden. Gelbe Säcke und Wertstofftonnen sollen ebenfalls abgeholt werden.