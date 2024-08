Was rechtfertigt der "gute Zweck"? Luftballons fliegen gen Himmel, verfehlen aber das Ziel

Die Kinderbuchautorin Ursel Scheffler (86) setzt sich mit viel Herzblut für die Leseförderung ein. © Markus Scholz/dpa

Initiiert wurde das Projekt von der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler (86, "Alle nannten ihn Tomate"). Zwar ist das Projekt selbst natürlich unterstützenswert, jedoch haperte es in der Ausführung.

Aktionen, die in die Luft steigende Ballons beinhalten - Geburtstage, Hochzeiten etc. - werden berechtigterweise kritisiert.

Die Folge ist nämlich leider die, dass sich die emporsteigenden Ballons natürlich nicht einfach so in Luft auflösen, sondern vielmehr in Gewässern oder Bäumen landen, wo sie nun wirklich nichts verloren haben.

Eine Problematik, die auch der Autorin bewusst ist. Warum sie sich dennoch dazu entschied? "Gegen EM und Olympiade hatten wir diesmal keine Chance auf Aufmerksamkeit (...). So kam die Idee durch die Preisträgerkinder (beste Leseklassen 2023/24), beim Lesefest 2024 99 Luftballons steigen zu lassen", erklärte sie auf die TAG24-Kritik.

An den Luftballons hingen kleine Zettelchen mit der Aufforderung an die Finder, in den Familien wieder mehr vorzulesen. Angekommen sind dann allerdings gerade einmal vier Stück, von denen die 86-Jährige weiß.