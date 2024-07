Zum ersten Mal! Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" läuft in Hamburg ein

Hamburg - Das neue Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" soll am Dienstag erstmals in Hamburg einlaufen.

Die Landungsbrücken und dem Hamburger Hafen. Um 7 Uhr soll das Schiff im Kreuzfahrtterminal Steinwerder anlegen. © Markus Scholz/dpa

Angekündigt ist, dass das Schiff morgens in den Hafen fährt und um 7 Uhr im Kreuzfahrtterminal Steinwerder anlegt.

Am Abend soll das Schiff gegen 19 Uhr Hamburg wieder verlassen. Geplant ist eine Fahrt durch die Ostsee, danach soll das Kreuzfahrtschiff am 11. Juli in Kiel anlegen.

Die "Queen Anne" ist nach Unternehmensangaben mehr als 320 Meter lang und bietet annähernd 3.000 Gästen Platz.