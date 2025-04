Gefangen im Eis der Ostsee: Eisbrecher müssen Kreuzfahrtschiff befreien

Die Rettung dauerte bis in die Morgenstunden hinein, erst dann konnte die "Hanseatic Spirit" wieder selbstständig fahren. © Screenshot: facebook.com/Hapag-Lloyd Cruises

In einem Facebook-Post berichtet das Kreuzfahrtunternehmen "Hapag-Lloyd Cruises" von der angsteinflößenden Situation, welche die Gäste der "Hanseatic Spirit" am Montagmorgen erwartete.

So habe es in der Nacht von Sonntag auf Montag einen unerwarteten Kälteeinbruch gegeben. Das Schiff, das sich in diesem Moment in der Bucht "Bottenwiek" - dem nördlichsten Teil der Ostsee - befand, war dem Eis nicht mehr gewachsen.

Obwohl der Kreuzer eigentlich gerade für die kalten Klimazonen gemacht ist und sogar die höchste Eisklasse für Passagierschiffe (PC 6) besitzt, blieb er im Eis stecken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Glücklicherweise war die Rettung nicht weit. So entsandte die finnische Küstenwache zwei ihrer Eisbrecher-Schiffe, die POLARIS 2016 und die KONTIO 1987, um mit vereinten Kräften die "Hanseatic Spirit" mit ihren circa 200 Passagieren aus dem ewigen Eis zu befreien.

Viele der Gäste fieberten auf dem Außendeck des Kreuzers mit und waren sicherlich erleichtert, als die Eisbrecher das Schiff befreit haben.

Dann hieß es wieder zurück auf Kurs - auf zum Kvarken-Archipel, einer kleinen Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland.